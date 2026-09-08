Озон банк начал выдавать автокредиты

Фото: "Интерфакс"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Озон банк, дочерний банк маркетплейса Ozon, запустил выдачу автокредитов, продукт доступен в тестовом режиме группе клиентов, сообщили "Интерфаксу" в Озон банке.

На первом этапе кредит можно оформить при покупке новых легковых автомобилей на маркетплейсе Ozon.

Автокредит можно оформить на срок от 1 года до 8 лет, его максимальная сумма составляет 5 млн рублей с первоначальным взносом от 20%. Банк допускает досрочное погашение без штрафов и комиссий, а также не требует на старте обязательного наличия каско и ОСАГО.

Как говорится в сообщении, сейчас на Ozon можно приобрести в кредит более 3 тыс. моделей авто от дилеров, в том числе марок Chery, Changan, Lada, Haval, Geely, Tenet и др.

Озон банк по итогам второго квартала 2026 года занял 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Количество его активных клиентов превышает 43 млн человек.