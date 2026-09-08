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Суд РФ отложил рассмотрение иска "Автодома" к BMW на февраль 2027 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил предварительное заседание по рассмотрению иска "Автодома" к структурам германской BMW на пять месяцев, до 9 февраля 2027 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд считает возможным отложить предварительное судебное заседание на 9 февраля 2027 года, время - 10:00. Также суд объявляет резервную дату - 8 апреля 2027 года, в 10:00", - огласил решение судья Владислав Сорокин.

Как сообщалось, российская дилерская группа "Автодом" обратилась в суд с иском к структурам BMW о солидарном взыскании убытков в конце июня. Сумма требований дилера составила 25 млрд руб.

Ответчиками стали BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMWFahrzeugtechnik GMBH, а также основная российская "дочка" немецкого концерна ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и кэптивный банк концерна в РФ - ООО "БМВ Банк".

"Требования, которые мы заявили по-настоящему спору, вытекают из следования группой BMW санкционному режиму, который был введен Евросоюзом в отношении РФ, уходом с российского рынка и, соответственно, причинением в связи с этим уходом убытков", - сказала представитель группы юристов "Автодома" в ходе заседания.

Указанные доводы она привела в пользу ходатайства о рассмотрении дела в закрытом режиме.

"В рамках настоящего спора в любом случае необходимо будет исследовать негативное влияние этих санкций непосредственно на деятельность "Автодома": то, каким образом рынок адаптировался к введенным санкциям; то, какие специальные меры торговли были применены и применяются "Автодомом" и иными участниками рынка в настоящий момент. С учетом целей, которые законодатель ставит при защите российских резидентов, все эти обстоятельства относятся к контрсанкционной информации и, соответственно, не подлежат разглашению в открытом судебном заседании", - отметила она.

Суд в удовлетворении ходатайства о слушании дела в закрытом режиме в итоге отказал.

BMW Автодом Арбитражный суд Москвы
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