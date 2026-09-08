Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - РФ с начала текущего сельхозгода (с 1 июля по 8 сентября 2026 года) отгрузила в Иран 913,7 тыс. тонн зерна.

"Это самый высокий результат среди стран-покупателей российского зерна в текущем сезоне", - сообщает компания "ПроЗерно".

Больше всего отгружено кукурузы - 498,1 тыс. тонн. Экспорт ячменя составил 292,5 тыс. тонн, пшеницы - 123,1 тыс. тонн.

На втором месте среди покупателей российского зерна за этот период - Египет, куда отгружено 846,8 тыс. тонн.

Затем следуют Азербайджан, Бангладеш, Саудовская Аравия, Судан и др. страны, говорится в сообщении.