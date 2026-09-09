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Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле снизился до 5,3 трлн рублей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2026 года исполнен с дефицитом 5 трлн 307,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-июне 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 5 трлн 447,7 млрд рублей. Таким образом, в июле бюджет исполнен с профицитом 140,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 45 трлн 885,9 млрд рублей, расходы - 51 трлн 193,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июле 2026 года, по данным Казначейства, составил 6 трлн 401,5 млрд рублей (в январе-июне он составлял 5 трлн 865,4 млрд рублей, следовательно, в июле был дефицит 536,1 млрд рублей) при доходах в 22 трлн 135,0 млрд рублей и расходах в 28 трлн 536,5 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-июле исполнены с профицитом 182,4 млрд рублей при доходах региональных бюджетов в 15 трлн 391,6 млрд рублей, расходах - 15 трлн 209,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые семь месяцев текущего года исполнены с профицитом 767,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 13 трлн 942,6 млрд рублей, расходы - 13 трлн 174,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 143,9 млрд рублей при доходах 2 трлн 448,9 млрд рублей и расходах 2 трлн 305,1 млрд рублей.

Федеральное казначейство
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