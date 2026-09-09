"Русагротранс" прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в сентябре на уровне 1,75 млн т

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" конкретизировал прогноз экспорта пшеницы из РФ в сентябре этого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, он составляет 1,75 млн тонн. Ранее отгрузки оценивались в 1,6-2 млн тонн.

В сентябре 2025 года экспорт пшеницы из РФ составил 4,9 млн тонн.

Оценивая ситуацию на мировом рынке пшеницы за период с 1 по 8 сентября, аналитики отметили, что в понедельник давление на рынок оказала отмена Саудовской Аравией тендера по закупке пшеницы из-за высоких цен предложения. "По одним данным, они составили $370-380 за тонну (C&F), по другим – свыше $340 за тонну (C&F)", - сказали в центре.

Во вторник биржевые цены возобновили рост на фоне продолжающейся эскалации ситуации в Азово-Черноморском бассейне, сообщили аналитики.