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Песков считает, что рекорды по биржевым ценам на газ в Европе еще впереди

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нынешний уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным, рекорды впереди, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы. Это говорит о том, что нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным", - сказал Песков журналистам.

"Рекорды еще будут установлены дальше. И европейцы отдают себе в этом отчет", - сказал Песков журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись выше $950 за тысячу кубометров.

Представитель Кремля напомнил, что европейцы могли бы воспользоваться "Северным потоком", так как им сейчас следует искать более дешевые источники энергии.

"Исходя из здравого смысла, они могли бы давно воспользоваться "Северным потоком", одна нитка которого остается живой и работоспособной. Она может быть запущена в одночасье", - сказал Песков.

"Конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ. Более дешевым газом мог бы давно для них стать российский газ, российский трубный газ, российский сжиженный газ, хотя сжиженный газ продается всегда по спотовой цене", - отметил он.

Вместе с тем, по мнению Пескова, "здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение".

"Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб, ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ", - сказал он.

Дмитрий Песков Европа
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