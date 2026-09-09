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Путин в четверг проведет совещание по использованию системы "Честный знак"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 10 сентября в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Игорь Алешин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Дмитрий Григоренко Анна Попова Игорь Алешин
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