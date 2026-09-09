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Открыть счет у криптодепозитария можно будет только при указании ИНН

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Открыть счет у цифрового депозитария, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, можно только при указании идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Грачева.

"Для антиотмывочной системы новым обязательным, именно обязательным, идентификатором становится ИНН клиента, ранее такого ни у кого не было. Это для обеспечения прозрачности операций, совершаемых с криптовалютой", - сказала Грачева в ходе "ПЛАС-форума" в среду.

"У каждого гражданина Российской Федерации есть идентификационный номер налогоплательщика. И если сейчас, приходя в банк, он устанавливается опционально, то теперь для открытия у цифрового депозитария цифрового счёта необходимо предъявить номер налогоплательщика", - пояснила она.

ИНН - это 12-значный номер, он присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.

ЦБ ранее сообщал, что планирует обязать банки привязывать ИНН клиентов к новым и действующим счетам. Это необходимо для работы платформы "Антидроп", запуск которой ожидается в 2027 году.

Росфинмониторинг
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