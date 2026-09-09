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В Великобритании прогнозируют ускорение продовольственной инфляции в 2027 году почти вдвое

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Великобритании в декабре достигнет 3,9% в годовом выражении, прогнозирует национальная Федерация производителей еды и напитков (Food and Drink Federation, FDF). По ее мнению, в 2027 году показатель увеличится почти вдвое до 5,5%.

В апреле отраслевая организация ожидала, что продовольственная инфляция в декабре составит 9-10%. Изменение прогноза связано прежде всего с медленным влиянием роста стоимости сырья на розничные цены на фоне увеличения горизонтов хеджирования производителями. Компании все чаще фиксируют закупочные цены на энергоносители и сельхозпродукцию на год-полтора вперед, а иногда и на два, говорится в отчете FDF.

По мнению организации, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Британии, составивший в июле минимальные с сентября 2021 года 1,3%, в августе начал ускоряться и по итогам года в целом составит 2,8%.

В 2027 году показатель увеличится почти вдвое до 5,5%, при этом пик инфляции придется на июль (6,4%), прогнозирует FDF.

"В период энергетического шока после закрытия Ормузского пролива производители продуктов питания и напитков держат цены на минимально возможном уровне, в том числе за счет повышения эффективности операций. Но это не может продолжаться вечно", - предупреждает главный исполнительный директор FDF Карен Беттс, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации.

FDF отмечает, что с февраля газ подорожал более чем вдвое, а засуха и Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в некоторых регионах мира - ИФ) серьезно подстегнули рост цен на сельскохозяйственные товары. В этом году пшеница подорожала на 45%, рис – на 60%, сахар – на 27%, кофе – на 22%, какао-бобы – более чем вдвое.

Великобритания
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