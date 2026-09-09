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Британский телевещатель Channel 4 уволит 28% сотрудников к концу года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Британская государственная телевещательная компания Channel Four Television Corp. планирует сократить штат на 340 рабочих мест к концу года.

В компании работают около 1270 человек, пишет BBC. Таким образом, сокращение составит около 28% штата.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют фундаментальных изменений в нашей работе", - заявила главный исполнительный директор компании Прия Догра, добавив, что сокращение штата направлено на уменьшение количества уровней управления и упрощение процесса принятия решений.

Channel 4 была создана в 1982 году как альтернатива BBC и ITV. В последнее время компания столкнулась с конкуренцией со стороны стриминговых сервисов и падением рекламной выручки. В 2023 году власти обсуждали возможность приватизации компании, но отказались от этой идеи.

Channel 4 Великобритания
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