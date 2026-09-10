Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 391 тыс. баррелей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 391 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 сентября, увеличились на 1,27 млн баррелей, дистиллятов - на 2,09 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 684 тыс. баррелей. Неделей ранее они повысились на 80 тыс. баррелей.