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Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в четверг превысил рубеж 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц благодаря коррекционному восстановлению рынка на фоне раллирующей нефти (фьючерс на Brent превысил $105 за баррель) и новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию.

К 18:10 индекс МосБиржи составил 2306,26 пункта (+1,8%) - максимум с 12 августа, индекс РТС - 861,2 пункта (+3,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "НОВАТЭКа" (+5,9%), "Роснефти" (+5,8%), "Газпрома" (+5,1%), Сбербанка (+3,1% и +3% "префы"), "Русагро" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет на повестке дня по мере их подготовки. "В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что Эмираты и Абу-Даби, в частности, как место проведения будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

Также Песков сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. "Предметно таких разговоров не ведется", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Нефть Brent превысила $105 за баррель на фоне растущих опасений перебоев с поставками сырья из стран Персидского залива из-за всплеска атак на танкеры.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока: йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам через Красное море.

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