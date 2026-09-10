Рынок акций РФ завершил день выше 2300п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг ускорил восстановление на фоне известий о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию и раллировавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $106,7 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, фактором поддержки также выступили данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи преодолел рубеж 2300 пунктов и обновил максимум на закрытие торгов с 11 августа.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос до 2308,93 пункта (+2%), индекс РТС - 862,31 пункта (+3,3%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Роснефти" (+6,5%), "НОВАТЭКа" (+5,8%), "Газпрома" (+4,7%), Сбербанка (+2,8% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составил 84,3508 руб. (-1,11 рубля).

Также подорожали акции Совкомбанка (+2,7%), "Русагро" (+2,7%), "Интер РАО" (+2,3%), "ФосАгро" (+2,3%), "МТС" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "ММК" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Татнефти" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), "ВК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), АФК "Система" (+0,9%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,3%), "Русала" (-1,1%), "Яндекса" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%. Из данных за 7 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре вновь выросли, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Ранее сообщалось, что этот показатель в августе и июле также рос, а до этого снижался 5 месяцев.

Ценовые ожидания бизнеса в сентябре увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были только в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в сентябре вырос до 7,0% с 6,3% в августе и 6,0% в июле. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в сентябре снизился на 2,3% после сокращения на 2,4% в августе и уменьшения на 3,6% в июле.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 11 сентября. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет на повестке дня по мере их подготовки. "В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что Эмираты и Абу-Даби, в частности, как место проведения будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждала ли уже Москва с ОАЭ возможность продолжения трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ОАЭ неоднократно заявляли о своей готовности и дальше быть принимающей стороной переговоров. "Нам (это) очень импонирует, мы высоко ценим такую готовность ОАЭ", - сказал Песков.

Также Песков сообщил, что возможность так называемого энергетического перемирия с Украиной не обсуждается. "Предметно таких разговоров не ведется", - сказал пресс-секретарь президента РФ в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Тем временем председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью газете "Ведомости", что банковская система России стабильна, несмотря на огромное количество санкций, угроз деньгам граждан нет.

Также он отметил, что потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, геополитические сообщения подогрели оптимизм инвесторов, вечером в четверг индекс МосБиржи преодолел уровень сопротивления 2300 пунктов.

"Геополитический импульс последней недели, связанный с активизацией дипломатических контактов, поддержал рынок, но пока не стал началом полноценного восходящего тренда. Настоящим триггером переоценки могут стать содержательные результаты переговоров. Между тем существенную поддержку индексу стал оказывать рост цен на нефть на фоне конфликта между США и Ираном. На фоне изменчивости новостного фона и высокой зависимости от геополитики индекс МосБиржи по-прежнему находится в зоне неопределенности. Тем не менее, мы ожидаем роста индекса до уровня 2500 пунктов к концу года и до 3000 пунктов на горизонте 12 месяцев", - считает Федосов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, геополитика влияла на российский фондовый рынок в четверг в ограниченном масштабе, поскольку главной новостью дня стал резкий рост цен на нефть на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и захвата под свой контроль йеменскими хуситами стратегически важного для Йемена порта Моха. Кроме того, как сообщают западные СМИ, продолжает сокращаться дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, что связано с высоким спросом на нефть из России в Китае и Индии, а это является хорошим драйвером для роста "голубых фишек".

В конце текущей недели пройдет саммит БРИКС в Индии, в котором примет участие российский президент Владимир Путин. Это означает, что он может сделать ряд важных заявлений, касающихся как экономического сотрудничества России с партнерами по БРИКС, так и некоторых хорошо известных вопросов геополитики. Видимо, фондовый рынок уже настроен на позитивные новости с данного саммита, полагает аналитик.

В пятницу Банк России обнародует решение по ключевой ставке. "Мы ожидаем, что с наиболее высокой вероятностью регулятор впервые за более чем год возьмет паузу в снижении ставки на фоне высокого роста цен на бензин и ослабления рубля, сохранив "ключ" на уровне 14% годовых. Фондовый рынок и рубль, скорее всего, будут в основном следить не столько за принятым решением, сколько за сигналом рынку от регулятора", - считает Мильчакова.

Среди лидеров роста в четверг отметились акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома", что, вероятно, связано с ростом цен на газ в Европе, которые на бирже TTF в Нидерландах достигли $1000 за 1 тыс. кубометров. Лидерами понижения снова оказались бумаги "Евротранса" (-16,1%) на фоне ожиданий возможного ухода акций компании с рынка и, возможно, роста рисков банкротства эмитента. В пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов, заключила представитель Freedom Global.

Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что оптимизм на рынке акций подогрел фактор геополитики. В четверг в очередной раз прозвучала возможность встречи лидеров России, Китая и США на полях предстоящего в ноябре саммита АТЭС. Основным условием ее проведения является достаточный уровень подготовки этого мероприятия, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Кроме того, Песков заявил, что Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет на повестке дня по мере их подготовки.

Все это свидетельствует о продвижении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. В ожидании связанных с ним важных событий все больше инвесторов предпочитает увеличивать вложения в российские акции, что подстегивает покупки и спекулятивно настроенных участников российского рынка. Поэтому, если новостной фон, связанный с геополитикой, заметно не ухудшится, скорее всего, индекс МосБиржи продолжит подъем и попытается преодолеть сопротивление в виде двухмесячной вершины 2336 пунктов. В пятницу, вероятно, фондовый индикатор будет находиться в диапазоне 2295-2335 пунктов, считает Бабин.

Пятничное заседание Банка России способно ощутимо повлиять на котировки акций и облигаций. Хотя вероятное сохранение ключевой ставки на уровне 14% уже по большей части заложено в цены рублевых активов, они будут реагировать на риторику ЦБ, сигнализирующую о дальнейшей денежно-кредитной политике, заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру получил поддержку от покупок в нефтегазовых именах на фоне более высоких цен на энергоносители. Кроме того, инвесторы ждут расширения сотрудничества РФ в энергетической сфере с такими странами, как Китай и Вьетнам. Краткосрочным позитивом для нефтегазовых компаний также является промедление законодателей США с одобрением масштабного пакета санкций против РФ и покупателей ее нефти.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые были обеспечены ростом доходностей гособлигаций и инфляционных рисков в условиях все более высоких цен на энергоресурсы, что ставит под вопрос в том числе среднесрочные "бычьи" тренды в акциях. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии, напротив, ускорили рост и вернулись к пикам с августа, получая поддержку от энергетического сектора и более крепкого рубля. Еще одним позитивным сюрпризом в подобных условиях могло бы стать пятничное снижение ключевой ставки ЦБ РФ хотя бы на 25 базисных пунктов или смягчение тона регулятора, хотя одним из основных сценариев остается сохранение стоимости заимствований на уровне 14% годовых, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, также снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,5-0,8%) и США (индексы к 19:00 снизились на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания, завершившегося в четверг. Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,9%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Ставки повышены второй раз в этом году, в июне ЕЦБ поднял их впервые с сентября 2023 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены продолжили рост и обновили максимумы с мая на опасениях продолжительных перебоев поставок топлива с Ближнего Востока из-за всплеска атак на танкеры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $106,76 за баррель (+5,5% и +3,4% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $101,37 за баррель (+5,6% и +3,2% в среду).

Накануне власти Ирана сообщили об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока: йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам через Красное море.

В четверг стало известно, что хуситы взяли под контроль стратегически важный портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце добыча нефти в стране резко сократилась из-за эскалации военных действий в регионе, опустившись до минимума с 1990 года, сообщило агентство Bloomberg.

Brent подорожала на 30% с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном.

Иран дал понять, что не намерен идти на уступки и усилит ответные удары, если США продолжат атаковать его территорию. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранский конфликт завершится лишь после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 75,89 млрд рублей (из них 11,67 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 10,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,31 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).