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Набиуллина отметила, что рост экономики РФ складывается в рамках прогноза ЦБ на 2026 г.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Данные за I полугодие и оперативные данные III квартала говорят о том, что рост российской экономики складывается в рамках прогноза ЦБ РФ на 2026 год (рост на 0,0-1,0%), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

"В целом данные за I полугодие (рост ВВП РФ на 0,6% - ИФ), оперативные показатели за III квартал говорят о том, что рост экономики складывается в рамках нашего прогноза", - сказала она.

"Оперативные данные показывают, что экономика в III квартале продолжает умеренно расти. В июле наблюдался рост по достаточно широкому кругу отраслей. Значительное сокращение произошло в тех отраслях, где зафиксировано выбытие мощностей", - отметила Набиуллина.

По ее словам, "настроение и ожидание бизнеса по выпуску и спросу, согласно последним опросам, в целом немного улучшились".

"Рост потребления несколько замедлился в июле, но оставался высоким. В летние месяцы его поддерживал повышенный спрос на топливо. Вклад временных и устойчивых факторов в рост потребления мы сможем более точно оценить в ближайшие месяцы", - сказала глава ЦБ.

"Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в I квартале, продолжается реализация крупных проектов в ряде отраслей - в химической промышленности, в электроэнергетике, производстве транспортных средств", - отметила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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