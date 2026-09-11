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МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2026 году снизятся на 5,7 млн б/с и составят 100,7 млн б/с, считают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), чьи актуальные оценки приведены в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее они прогнозировали падение до 102 млн б/с. Таким образом, оценка ухудшена на 1,3 млн б/с.

Согласно актуальному прогнозу МЭА, мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года оценены в 103,5 млн б/с (предыдущая оценка - 103,6 млн б/с), во втором - 96,8 млн б/с (ранее - 96,5 млн б/с), в третьем - 100,9 млн б/с (ранее - 101,3 млн б/с), в четвертом - 101,7 млн б/с (ранее 106,6 млн б/с).

По оценке агентства, мировое предложение нефти в августе снизилось на 1,3 млн б/с до 100,1 млн б/с. Падение стало следствием сокращения добычи Саудовской Аравией на 2,6 млн б/с на фоне атак на танкеры и энергетическую инфраструктуру в Ормузском проливе и Красном море.

МЭА прогнозирует, что в следующем году объем мировых поставок нефти достигнет 108,7 млн б/с, что на 8 млн б/с выше прогнозного показателя текущего года. В прошлом месяце агентство ожидало темпы роста на уровне 8,3 млн б/с. Таким образом, оценка была ухудшена примерно на 300 тыс. б/с.

МЭА
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