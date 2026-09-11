Мировые цены на пшеницу во второй половине 2026/27 сезона могут превысить $330/т

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение логистики в Азово-Черноморском бассейне, проблемы, связанные с судоходством в Ормузском проливе, могут привести к существенному росту мировых цен на пшеницу во второй половине текущего сельхозсезона (январь-июнь 2027 года), прогнозирует гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Вторая половина сезона будет обязательно подъемной. Вопрос только в величине этого подъема. Полагаю, что увидим дисконт в $100-120 за тонну к нашему черноморскому базису, а это значит, что у конкурентов цена будет выше чем $320-330 за тонну, не исключено, что увидим и $350", - сказал Петриченко на форуме "Зерно Сибири" в Барнауле в пятницу.

По его словам, из-за ограничения логистики в Азово-Черноморском бассейне РФ в этом сезоне, по оптимистичному сценарию, недоэкспортирует 14 млн тонн пшеницы, Украина - "в районе 13-15 млн тонн". И нынешняя ситуация сложилась надолго, отметил он.

На мировые цены влияют также более низкие, чем в прошлом году, урожаи в Европе и Австралии. "Европейские котировки уже $290 за тонну и идут на $310 на FOB. И это только сентябрь", - обратил внимание Петриченко, добавив, что в дальнейшем, с закрытием навигации, ситуация может осложниться. "И Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры в экваториальной зоне Тихого океана - ИФ) сделает свое "черное дело", - отметил он.