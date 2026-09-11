Поиск

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китай к 2030 году намерен войти в число мировых лидеров в области автомобилестроения, укрепив свои позиции во всей производственной цепочке интеллектуальных подключенных транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), следует из опубликованного в пятницу плана развития отрасли.

К 2030 году доля NEV должна составить не менее 70% общего объема продаж новых легковых автомобилей. Для коммерческих автомобилей эта планка составляет 40%, сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что к 2030 году получат широкое распространение оснащенные функциями автономного вождения транспортные средства, а высокоавтоматизированное вождение будет использоваться на скоростных автомагистралях, городских скоростных автотрассах и некоторых городских дорогах.

План предусматривает дальнейшее развитие ключевых технологий для достижения установленных целевых показателей: к 2030 году средний расход топлива для пассажирских автомобилей должен составить 3,3 литра на 100 км, а средний расход электроэнергии для полностью электрических легковых автомобилей - около 11,5 кВт.ч на 100 км.

Кроме того, в документе говорится о дальнейшей оптимизации структуры отрасли и достижении относительно высокого уровня цифрового и интеллектуального развития, при этом общая производительность труда должна вырасти на 15% по сравнению с 2025 годом.

Планируется, что ряд китайских компаний войдут в десятку мировых лидеров по объему продаж, а также в топ-100 крупнейших мировых производителей автозапчастей.

В августе на NEV пришлось 60,6% объема продаж новых автомобилей, что является рекордом. Производство этих машин превысило 1,65 млн, продажи - 1,64 млн единиц, при этом рост обоих показателей составил почти 20% относительно августа 2025 года, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

BYD, SAIC Motor и Geely Automobile Holdings вошли в десятку лидирующих автопроизводителей мира по объему продаж в 2025 году.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 12 сентября для линий сборки Lada Vesta и Niva

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

 КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

Мировые цены на пшеницу во второй половине 2026/27 сезона могут превысить $330/т

Цена нефти Brent снизилась до $106,52 за баррель

"Газпром" отметил, что рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса и перебоям импорта

Рынок акций РФ завершил день выше 2300п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

 Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11674 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов