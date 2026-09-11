КНР намерена войти в число мировых лидеров автомобилестроения к 2030 году

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китай к 2030 году намерен войти в число мировых лидеров в области автомобилестроения, укрепив свои позиции во всей производственной цепочке интеллектуальных подключенных транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), следует из опубликованного в пятницу плана развития отрасли.

К 2030 году доля NEV должна составить не менее 70% общего объема продаж новых легковых автомобилей. Для коммерческих автомобилей эта планка составляет 40%, сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что к 2030 году получат широкое распространение оснащенные функциями автономного вождения транспортные средства, а высокоавтоматизированное вождение будет использоваться на скоростных автомагистралях, городских скоростных автотрассах и некоторых городских дорогах.

План предусматривает дальнейшее развитие ключевых технологий для достижения установленных целевых показателей: к 2030 году средний расход топлива для пассажирских автомобилей должен составить 3,3 литра на 100 км, а средний расход электроэнергии для полностью электрических легковых автомобилей - около 11,5 кВт.ч на 100 км.

Кроме того, в документе говорится о дальнейшей оптимизации структуры отрасли и достижении относительно высокого уровня цифрового и интеллектуального развития, при этом общая производительность труда должна вырасти на 15% по сравнению с 2025 годом.

Планируется, что ряд китайских компаний войдут в десятку мировых лидеров по объему продаж, а также в топ-100 крупнейших мировых производителей автозапчастей.

В августе на NEV пришлось 60,6% объема продаж новых автомобилей, что является рекордом. Производство этих машин превысило 1,65 млн, продажи - 1,64 млн единиц, при этом рост обоих показателей составил почти 20% относительно августа 2025 года, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

BYD, SAIC Motor и Geely Automobile Holdings вошли в десятку лидирующих автопроизводителей мира по объему продаж в 2025 году.