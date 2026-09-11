Цена нефти Brent снизилась до $106,52 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в пятницу, но завершают неделю активным ростом на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве торгуются по $106,52 за баррель, что на $1,11 (1,03%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они выросли на $6,42 (6,34%) до $107,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,84 (0,82%) до $101,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,43 (6,69%) до $102,48 за баррель.

Обе марки с начала недели подскочили в цене почти на 13% – это лучшая недельная динамика с середины июля. Котировки накануне выросли до максимумов с 19 мая.

Поддержку нефти оказывают опасения, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке усугубит перебои поставок топлива из региона. В частности, аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив восстановится не раньше следующего года.

"Через Ормузский пролив проходят значительные объемы нефти, но они все еще существенно ниже довоенного уровня", - написали аналитики ING.

Кроме того, СМИ сообщили, что хуситы заняли йеменский портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 391 тыс. баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 сентября, увеличились на 1,27 млн баррелей, дистиллятов - на 2,09 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.