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ЦБ нужно больше данных для оценки влияния на устойчивую инфляцию временных эффектов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Банку России потребуется больше времени, чтобы оценить масштабы влияния на устойчивую инфляцию таких временных эффектов, как ситуация на рынке топлива, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким, экономика продолжала умеренно расти, кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано, главным образом, ситуацией на рынке топлива. Сам по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, где было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Инфляционные ожидания, по словам Набиуллиной, также остаются высокими. "И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияния на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики - это параметры бюджета. Их уточнения мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании", - сказала она.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение устойчивой инфляции по мере того, как эффекты от временного сокращения производственных возможностей будут сходить на нет, при условии, что рост совокупного спроса будет оставаться сдержанным. Для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что это происходит", - сказала также председатель.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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