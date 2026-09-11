РФ в первую декаду сентября снизила отгрузки зерна на экспорт почти в шесть раз

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 сентября отгрузила на экспорт 418 тыс. тонн зерна, что в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 млн тонн). Перевалка сместилась на балтийские порты, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за этот период отгружалось пять зерновых и зернобобовых культур, год назад их было 15.

Экспорт пшеницы сократился в 6,5 раза, до 294 тыс. тонн с 1 млн 914 тыс. тонн год назад, ячменя - в 7,3 раза, до 43 тыс. тонн с 312 тыс. тонн соответственно. При этом отгрузки кукурузы выросли в 1,8 раза и составили 48,3 тыс. тонн против 26,6 тыс. тонн.

По ее словам, пшеница отгружалась в восемь стран, год назад их было 25. По экспортным направлениям лидирует Саудовская Аравия, куда экспортировано 66 тыс. тонн. Но это в 1,7 раза меньше, чем в тот же период прошлого сезона - 113 тыс. тонн. Затем следует Кения, куда отправлено 52 тыс. тонн против 18 тыс. тонн год назад. Топ-3 замыкает Нигерия. Отгрузки в эту страну упали в 1,5 раза, до 31 тыс. тонн с 46,5 тыс. тонн.

"При этом пшеница поставлялась в такие страны, куда в начале сентября прошлого сезона она не отгружалась. Это Марокко - 30 тыс. тонн, Мексика - 28 тыс. тонн и Иран - 15 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Были поставки и в Египет, но они упали до 7,4 тыс. тонн с 402 тыс. тонн в первую декаду сентября 2025 года".

Пшеницу отгружали девять компаний против 44 в этот период прошлого года.

Кукуруза и ячмень экспортировались только в Иран.

Как сообщила Тюрина, зерновые и зернобобовые отгружались через девять портов против 36 год назад. "Лидируют по объемам Усть-Луга - 176,8 тыс. тонн и Высоцк - 95 тыс. тонн. Год назад перевалки зерна их этих портов не было. Замыкает тройку лидеров Астрахань, причем отгрузки из ее порта выросли на 7,5 тыс. тонн, до 87,5 тыс. тонн. Все отправлено в Иран, - сказала она. - Часть зерна ушла также на Иран через Махачкалу - 14,2 тыс. тонн против 13,6 тыс. тонн год назад. Продолжаются отгрузки через Туапсе, но они упали до 7,4 тыс. тонн с 93,5 тыс. тонн".

По ее словам, через Ростов-на-Дону отгружено всего 5 тыс. тонн, год назад было 309 тыс. тонн. Столько же отправлено через Калининград. Причем из этого порта зерно ушло в Латвию. В то же время через черноморские порты отгрузок практически не было, тогда как год назад из Новороссийска было отправлено 905 тыс. тонн, из Азова - 192 тыс. тонн, из Тамани - 88 тыс. тонн. Объем рейдовой перевалки составлял 410 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина заявила о "временном ценовом затишье" на нем. "Цены в Европе на пшеницу 4 класса с 1 по 10 сентября были стабильными - $290-292 за тонну. Американская пшеница подешевела до $308 с $310 за тонну. Цены в Новороссийске (FOB) были в пределах $212-214 за тонну", - сказала она.

При этом цены производителей из-за практически отсутствия спроса со стороны экспортеров снизились на 3,3%, до 8 990 рублей за тонну, в долларовом эквиваленте снижение составило 3,4%, до $104 против $107,7 на 1 сентября. "Это минимальная цена за последние десять лет. Максимальная была в 2025/26 сельхозгоду - $180-182 за тонну. По сути, цена у производителя по сравнению с прошлым сезоном "просела" почти на $80 за тонну", - сказала Тюрина.

Как подчеркнула эксперт, в нынешней ситуации основой для заключения контрактов является не ценовая конкуренция, а возможность стабильных поставок.

Как сообщалось, из-за отграничения судоходства и повреждения портовой инфраструктуры затруднен экспорт из портов Азово-Черноморского бассейна.