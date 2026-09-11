ЦБ отметил устойчивость страховой отрасли РФ в условиях реализации ряда рисков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская страховая отрасль сохраняет устойчивость, несмотря на реализацию ряда рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Что касается страхования, некоторые риски реализовались, но в целом страховая отрасль находится в устойчивом состоянии, у нее достаточно средств и капитала. Страховщики выстраивают отношения с клиентами на долгосрочной основе", - сказала она, добавив, что в случае нарастания рисков "поддержку страховому рынку окажет РНПК", которая их перестраховывает.

В пятницу Набиуллина сообщила, что Банк России принял решение о докапитализации "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) на 165 млрд рублей в сентябре этого года. Объявленный капитал национального перестраховщика составляет 21 млрд рублей, компании предоставлены гарантии ЦБ на 750 млрд рублей.

"В сложившейся непростой геополитической ситуации решение о докапитализации РНПК обеспечит дополнительные гарантии устойчивости всему страховому рынку, создаст дополнительные условия для страховщиков и их клиентов из различных отраслей экономики для страхования и перестрахования рисков на перспективу", - высказал мнение "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, комментируя решение регулятора.

Согласно данным Банка России за I полугодие 2026 года, совокупные премии по входящему перестрахованию в РФ выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, превысив 108 млрд рублей, выплаты по входящему перестрахованию увеличились на 16,9%, составив 76,7 млрд рублей.

По итогам 6 месяцев 2026 года лидером по входящему перестрахованию стало АО "РНПК" (дочерняя компания ЦБ) с долей рынка 57,8%. Объем премий, которые компания приняла в перестрахование, вырос на 7%, составив 62,5 млрд рублей.

В настоящее время РНПК держит 70% всех исходящих рисков российских страховщиков, за 2025 год осуществила около 71 млрд рублей выплат, что в 1,2 раза превышает суммарные показатели за три предыдущих года. РНПК выступает конечным держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от БПЛА.