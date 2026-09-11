Набиуллина сказала, как предложение более быстрого выхода на нулевой первичный структурный дефицит бюджета повлияет на ДКП

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Если правительство предложит более быстрый выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета, чем сейчас заложено в прогнозе ЦБ, пересмотренном в июле, это будет способствовать смягчению денежно-кредитной политики, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что структурный дефицит бюджета является важным фактором, который влияет на спрос и инфляцию. Предположения, на которых основан прогноз ЦБ, обновленный в июле, могут уточняться после того, как правительство объявит параметры бюджета.

ЦБ исходил из того, что переход к нулевому дефициту произойдет позже - в 2029 году. Траектория снижения дефицита станет известна после того, как параметры бюджета будут внесены в Госдуму. "Поэтому мы сделали собственную оценку, чтобы уточнить наш прогноз на прошлом заседании (совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке - ИФ). Мы считаем, что такая траектория будет плавная: 2-1-0,5% ВВП дефицит бюджета в ближайшие три года".

Исходя из этого ЦБ РФ сдвинул траекторию ключевой ставки на 2027 год на 2 процентных пункта. То есть при снижении дефицита будет происходить смягчение денежно-кредитной политики. "И в нашем прогнозе мы предусматриваем смягчение ДКП, но более постепенно, более медленно, чем это предполагалось ранее, и в этом смысле денежно-кредитная политика на 2027 год будет жестче, чем предполагал базовый сценарий в апреле" - отметила Набиуллина.

Эти изменения были учтены в прогнозе в июле, следующее уточнение прогноза - в октябре. "Мы рассчитываем на то, что будут известны параметры бюджета к этому времени, и если правительство будет предполагать более высокий структурный первичный дефицит, чем мы заложили в траектории, это может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики. Если же они предложат более быструю консолидацию, то, наоборот, мы можем пересмотреть траекторию", - сказала глава ЦБ РФ.