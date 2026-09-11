Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за нефтью и на решении ЦБ по ставке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне упавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $105 за баррель) и решения Банка России сделать паузу в монетарном смягчении - регулятор оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Индекс МосБиржи опустился в район 2280 пунктов после роста днем выше 2320 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2281,04 пункта (-1,2%), индекс РТС - 852,84 пункта (-1,1%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции АФК "Система" (-4,6%), МКПАО "Озон" (-4,5% после атаки БПЛА на логистический центр компании в Саратове), "АЛРОСА" (-4,4%), "Ростелекома" (-2,6%), "Яндекса" (-2,4%), но выросли бумаги "Полюса" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составил 84,2569 руб. (-9,39 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,2-4% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 2,33 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "НЛМК" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -0,7% "префы"), "Русала" (-2,2%), "ММК" (-2,1%), "Норникеля" (-2%), "Татнефти" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "Роснефти" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "ФосАгро" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "МТС" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "ИКС 5" (-0,2%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2026 года сократился на 1,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 5,7 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях трафик упал на 6,4%, составив 4,3 млн пассажиров, на международных он вырос на 17,8%, до 1,5 млн.

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

По оценке ЦБ РФ, проинфляционные риски в РФ выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Также ЦБ сообщил, что диапазон оценки устойчивой инфляции в России повышен до 5-6% в пересчете на год.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, что России потребуется больше времени, чтобы оценить масштабы влияния на устойчивую инфляцию таких временных эффектов, как ситуация на рынке топлива.

Инфляционные ожидания, по словам Набиуллиной, остаются высокими, потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияния на устойчивую инфляцию. Кроме того, важной предпосылкой для денежно-кредитной политики являются параметры бюджета, их уточнения ожидаются до конца сентября.

По словам Набиуллиной, проинфляционные риски оцениваются как преобладающие, экономика РФ может вернуться к дисбалансу между спросом и предложением. В то же время дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии, отметила глава ЦБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сохраняет открытость для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, при этом условия РФ хорошо всем известны и не изменились. "Нет, наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции. Эти первопричины должны быть ликвидированы. Для самих переговоров никто условия не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", - сказал Песков в интервью "Известиям".

При этом Песков отметил: "Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело". "Тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже", - сказал пресс-секретарь президента.

Комментарии аналитиков

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев отмечает, что решение ЦБ по ставке было ожидаемым, но тональность пресс-релиза ужесточилась.

На этой неделе индекс МосБиржи удержался выше уровня 2200 пунктов на позитивном импульсе, который принесло оживление в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. Несмотря на это, индекс не сформировал тренда и остался в зоне неопределенности из-за изменчивости геополитических новостей. Ко второй половине недели геополитический импульс начал затухать, но включился фактор эскалации на Ближнем Востоке. Нефтяные цены пробили порог $100 за баррель, что повысило спрос на компании нефтегазового сектора. Однако спрос на "нефтегаз" вряд ли может стать решающим фактором для восстановления рынка, но, в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке, определенно улучшит перспективы индекса на ближайшую неделю, считает эксперт.

"Преодоление индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов откроет ему дорогу к более уверенному росту, хотя нельзя исключать откатов. Прогнозируем 2500 пунктов на конец года и сохраняем прогноз 3000 пунктов на горизонте 12 месяцев", - заключил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи днем в пятницу установил месячный максимум на отметке 2320 пунктов, но затем стал быстро снижаться и нивелировал весь рост конца недели. Реакция на решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения выглядела избыточно негативной. Этот шаг был в целом ожидаемым, хотя, вероятно, многие надеялись на позитивный сюрприз от ЦБ.

Ужесточение риторики в комментарии к решению регулятора присутствует. Отмечается существенное усиление в последние месяцы текущего ценового давления. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Тем не менее Банк России отметил, что по мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится. К тому же формулировка относительно дальнейшего принципа решения по денежно-кредитной политике не была изменена по сравнению с июльским пресс-релизом.

Кроме того, на пресс-конференции глава ЦБ Набиуллина заявила, что текущий базовый прогноз регулятора не предполагает длительного удержания ключевой ставки на высоком уровне. По ее словам, Банк России не будет долго поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая непосильна для экономики. На фоне этого некоторого смягчения риторики произошел коррекционный отскок фондовых индикаторов вверх, но развить его в конце недели не удалось. Препятствовал этому фактор пятницы, тем более что на выходных Мосбиржа торгов проводить не будет.

Если в ближайшие дни новостной фон, связанный с геополитикой, заметно не ухудшится, скорее всего, в понедельник индекс МосБиржи возобновит подъем и в ближайшие сессии попытается преодолеть локальный максимум 2320 пунктов со следующей целью в районе 2-месячной вершины 2336 пунктов. Вероятный диапазон его колебаний на следующих торгах - 2280-2320 пунктов, считает Бабин.

Глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталья Пырьева отмечает, что пауза в смягчении ДКП необходима регулятору для оценки бюджета, влияния октябрьского повышения тарифов и масштаба проявления эффектов на инфляцию ввиду топливного кризиса в стране.

"До конца 2026 года остается два заседания ЦБ по ключевой ставке, и мы ожидаем одного (на 50 б.п.) или двух (по 25 б.п) снижений ставки (до 13,5% годовых), не исключая также возможности завершения года на текущем уровне в 14% в случае более существенного усиления инфляционного давления под влиянием текущего топливного коллапса и внешних шоков. Ко всему прочему добавляется риск девальвации рубля, тревожных сигналов в части кредитования (в июле вновь ускорились темпы роста корпоративного кредитного портфеля), снижения нормы сбережений", - полагает аналитик.

Что касается динамики инфляции, то с 1 октября пройдет перенесенная с июля индексация тарифов ЖКХ, которая привнесет дополнительные 0,7 п.п. в инфляцию. Но это все же ожидаемый и разовый фактор, который, как и повышение налогов в начале года, в последующем будет сглажен. На данный момент годовая инфляция составляет 6,21%, и в перспективе до конца года индикатор останется в диапазоне 6-7%, считает Пырьева.

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной, однако реакция рынка акций все равно оказалась негативной. Основанием для решения ЦБ стало усиление проинфляционных рисков и ожидания, что в проекте бюджета РФ на 2027 год и последующие два года будут заложены достаточно высокие темпы роста государственных расходов. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ значительно сузилось из-за проинфляционных рисков и оказалось значительно меньшим, чем ожидалось регулятором в первом полугодии. Эти перспективы усугубляют пессимистичные настроения участников отечественного рынка.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) решение регулятора назвали "не позитивным для инвестиционного цикла", то есть для экономики в целом. Коррекции рынка акций также способствовал разворот вниз цен на нефть марки Brent после анонса иранского МИДа планов провести конференцию стран Персидского залива по вопросу о безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Наш прогноз для индекса МосБиржи на торги в понедельник - диапазон 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в пятницу преобладали покупки у локальных минимумов. Инвесторов воодушевили данные по потребительской инфляции в США на уровне прогнозов, а также отступление доходностей гособлигаций и цен на нефть от локальных пиков. Обстановка на финансовых и сырьевых рынках, однако, остается напряженной.

Рынок акций РФ в конце недели сдержанно просел, индексы МосБиржи и РТС отступили от достигнутых по ходу дня пиков с первой половины августа в 2320 пунктов и 866 пунктов соответственно. Рынок отреагировал на в целом ожидаемое решение ЦБ РФ по ставке умеренным негативом, в том числе из-за заявлений регулятора о возросших инфляционных рисках. Оценка потребительской инфляции в России за август и ВВП за II квартал будут опубликованы в пятницу после закрытия основных торгов. На следующей неделе инвесторы продолжат оценивать геополитические сигналы в отношении украинского кризиса, а также возможные важные заявления с саммита БРИКС на этих выходных, полагает аналитик.

"Российский рынок сохраняет базу для развития роста, потенциал которого, впрочем, может быть более ограниченным в период все еще жестких монетарных условий в стране", - заключила Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций, но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,6-0,8%) и США (индексы акций к 19:00 выросли на 1-1,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены корректируются вниз после недельного ралли из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке, цены завершают пятидневку максимальным подъемом с июля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $105,11 за баррель (-2,3% и +6,3% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $99,74 за баррель (-2,7% и +6,7% накануне).

С начала недели цены выросли почти на 9% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются, что возобновление военных действий усугубит перебои с поставками топлива из региона. Некоторые эксперты полагают, что проход судов через Ормузский пролив в нормальном режиме восстановится не раньше следующего года.

Кроме того, стало известно, что хуситы заняли йеменский портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз спроса на нефть в мире в 2026 году и теперь ждет его падения на 2,5 млн баррелей в сутки (б/с) вместо ранее ожидавшегося снижения на 1,56 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 945 тыс. б/с.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 82,3 млрд рублей (из них 9,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,75 млрд рублей на бумаги "Озона" и 7,34 млрд рублей на акции "Роснефти").