Рубль в пятницу немного укрепился в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,5145 руб., что на 1,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 12 сентября на 9,39 копейки, до 84,2569 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,28 копейки, до 97,8728 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"На завершающейся неделе наблюдалось планомерное укрепление рубля, курс сместился в диапазон 12,5-12,6 за юань (-1,9% за неделю). Решение Банка России по ставке не оказало выраженного влияния на курс нацвалюты. Поддержку рублю могли оказать рост предложения валюты со стороны экспортеров и сезонная коррекция спроса на импорт. По данным Центра ценовых индексов, в июле экспортные цены нефти выросли в 1,5 раза - с $48 до $71 за баррель, что с лагом примерно в 1,5-2 месяца сейчас может транслироваться в увеличение валютной выручки и рост продаж валюты экспортерами. Кроме того, после сезонного роста в июле-августе импорт, вероятно, перешел к снижению. Новости о новом росте мировых цен на нефть (Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с мая), а также о сокращении дисконтов по отдельным отечественным экспортным поставкам могли оказать дополнительную поддержку рублю", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 14% было ожидаемо рынком и уже учтено в котировках. Перед заседанием большинство аналитиков прогнозировали ее сохранение на уровне 14%, лишь некоторые эксперты допускали снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%. Аналитики, ожидавшие сохранения ставки, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывали на возросшие проинфляционные риски.

"Экономика в целом в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится", - говорится в сообщении регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0-7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, что России потребуется больше времени, чтобы оценить масштабы влияния на устойчивую инфляцию таких временных эффектов, как ситуация на рынке топлива.

При этом, по ее словам, инфляционные ожидания остаются высокими, потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важной предпосылкой для денежно-кредитной политики являются параметры бюджета, их уточнения ожидаются до конца сентября.

Масштаб переноса ослабления рубля в цены умеренный, так как текущие значения курса близки к ожиданиям предприятий, кроме того, сообщила Набиуллина.

"Что касается самого эффекта переноса, здесь наши оценки не изменились, но конечный эффект зависит от ожиданий по курсу, о которых я говорила, но не только от этого. Зависит от товарных запасов по импорту и от ситуации с внутренним спросом, от других параметров, и влияние курса на инфляцию и раньше-то было умеренным - на 1 п.п. изменения эффективного курса рубля мы видели, что инфляция повышается не более чем на 0,1 п.п. Мы видим, что в последние годы перенос динамики курса в инфляцию замедлился", - пояснила также она.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июле 2026 года составило $79 млрд, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в июле текущего года по сравнению с июлем 2025 года вырос на 15,4% - до $13,6 млрд. Объем экспорта в январе-июле увеличился на 16,3%, до $271,8 млрд, импорта - на 15%, до $192,8 млрд. Экспорт в июле вырос по сравнению с тем же месяцем 2025 года на 19,5%, до $45 млрд, импорт - на 21,4%, до $31,4 млрд.

Уровень ключевой ставки Банка России на конец текущего года может составить 13,5-13,75% годовых, прогнозирует инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам сентябрьского заседания. Решение выглядит оправданным, отмечает эксперт: с одной стороны, инфляция остается повышенной, а рост цен на топливо создает дополнительные проинфляционные риски, с другой - экономика постепенно замедляется, поэтому необходимости в дальнейшем ужесточении политики пока нет. При этом говорить о завершении цикла монетарного смягчения преждевременно, обращает внимание Бахтин.

"Сентябрьское заседание было промежуточным, без пересмотра макропрогноза, поэтому теперь ключевым станет опорное заседание 23 октября. До него ЦБ сможет оценить динамику инфляции, потребительского спроса, бюджетных расходов и ситуацию на топливном рынке. Если инфляционное давление начнет ослабевать, регулятор может возобновить снижение ставки. До конца года мы ожидаем еще одно-два снижения, а на конец 2026 года прогнозируем ставку в диапазоне 13,5-13,75%", - пишет эксперт.

Высока вероятность плавного снижения ставки ЦБ РФ в дальнейшем, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, что соответствовало ожиданиям консенсуса, отмечает эксперт в комментарии. Сигнал при этом ожидаемо остался нейтральным: на ближайших заседаниях регулятор будет принимать решения, основываясь на поступающих данных, и может как снизить ключевую ставку, так и оставить неизменной. При принятии решений Банк России, как и раньше, будет уделять повышенное внимание динамике инфляции, инфляционных ожиданий, рискам со стороны внутренних и внешних условий.

"Регулятор продолжает ориентироваться на факторы, обозначенные на последнем опорном заседании, - временное сокращение производственных и логистических мощностей, а также более стимулирующую бюджетную политику в среднесрочной перспективе, - указывает Ващелюк. - Тональность пресс-релиза, как представляется, ужесточилась. Основным препятствием для снижения ключевой ставки стало ускорение текущего роста цен, а также увеличение устойчивой инфляции с 4-5% до 5-6%".

В базовом сценарии аналитик предполагает, что в дальнейшем Банк России будет плавно снижать ключевую ставку, при этом вероятность пауз на отдельных заседаниях остается высокой.

"Исход октябрьского заседания во многом будет определяться параметрами бюджета, публикация которых ожидается в конце сентября, а также влиянием повышения тарифов на инфляцию и инфляционные ожидания, - пишет Ващелюк. - Предварительно ожидаем сохранение ключевой ставки на октябрьском заседании, но снижение не исключено, если проинфляционные риски будут снижаться".

Цены на нефть

Нефтяной рынок снижается в пятницу, корректируясь после нескольких дней роста, но завершает неделю максимальным подъемом с июля.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $105,06 за баррель, что на 2,38% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,73%, до $99,69 за баррель.

С начала этой недели цены выросли почти на 9% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются, что возобновление военных действий усугубит перебои с поставками топлива из региона. Некоторые эксперты полагают, что проход судов через Ормузский пролив в нормальном режиме восстановится не раньше следующего года.

Кроме того, стало известно, что хуситы заняли йеменский портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз спроса на нефть в мире в 2026 году и теперь ждет его падения на 2,5 млн баррелей в сутки (б/с) вместо ранее ожидавшегося снижения на 1,56 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 945 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали небольшую смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 11 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 9 базисных пунктов - до 13,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 1 базисный пункт - до 13,95% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 14,27% и 14,77% годовых.