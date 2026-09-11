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Цены на продукты питания в России снизились на 0,3% в августе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в августе по сравнению с июлем снизились на 0,3%, сообщил Росстат в пятницу.

С начала года рост составил 2,2%, в годовом выражении - 4,6%.

Алкогольные напитки в августе подорожали на 0,1%, с начала года - на 7,6%, по сравнению с августом 2025 года - на 8,7%.

Плодоовощная продукция в месячном выражении стала дешевле на 5,7%, с начала года - на 1,3%, но по сравнению с августом 2025 года цены выросли на 4,8%.

Так, капуста в августе подешевела на 8,8%, картофель - на 17,9%, морковь - на 14,6%, свекла - на 13,2%, виноград - на 10,5%, помидоры - на 10,4%, лимоны - на 9,6%, лук - на 9,1%), перец сладкий - на 5,2%, свежая зелень - на 1,3%, яблоки - на 1,2%, бананы - на 1,1%. Повысились цены на апельсины - на 8,1% и огурцы - на 3,4%.

Росстат также сообщил, что цены на овощные консервы для детского питания снизились на 0,7%, маргарин - на 0,6%, питьевые сливки, кофе, шоколадные конфеты - на 0,5%, черный чай - на 0,4%, питьевое ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, виноградное крепленое вино, газированные напитки - на 0,3%.

В то же время цены на сахар-песок выросли на 5,7%, гречневую крупу - на 5,1%, пшено - на 2,7%, овсяную и перловую крупы - на 1,4%, манную - на 1%, вермишель - на 0,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, ржаной и пшеничный хлеб - на 0,7% и на 0,5% соответственно, булочные сдобные изделия - на 0,6%, рис - на 0,5%.

В группе мясопродуктов больше всего подорожало мясо птицы - на 2,2%. Цены на свинину выросли на 1,3%, на говядину - на 0,6%. Снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,3%.

На рыбном рынке цены на икру лососевых рыб поднялись на 2,1%, мороженую неразделанную рыбу - на 2%, живую и охлажденную, соленую, маринованную, копченую - на 1,7%, мороженую разделанную (кроме лососевых пород) - на 1,3%, рыбное филе - на 0,8%, рыбные консервы натуральные - на 0,6%, соленую сельдь - на 0,5%.

Кроме того, подсолнечное масло подорожало на 1,8%, соль - на 1,2%, кофе в организациях быстрого обслуживания и мед - на 1,1%, минеральная вода - на 1%, национальные сыры и брынза, печенье, пряники, торты, игристое вино, зеленый консервированный горошек, сухие приправы, специи - от 0,5% до 0,9%.

Росстат
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