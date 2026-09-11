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Синара разместит ЦФА под 16,5% годовых

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Синара" размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "ЦФА ХАБ" (входит в экосистему МТС) для клиентов МТС-банка, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость одной ЦФА - 1 тыс. рублей, процентная ставка составляет 16,5% годовых с выплатой ежемесячно. Объем размещения не уточняется.

Срок обращения - шесть месяцев. Выплаты будут производиться ежемесячно.

Сбор заявок стартует в понедельник, 14 сентября, в 10:00 мск и завершится в пятницу, 18 сентября, в 16:00 мск. ЦФА будут распределены также в пятницу в 17:00 мск.

ЦФА - аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

МТС Синара
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