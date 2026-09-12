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Дмитриев рассказал о вариантах проведения бизнес-форума Россия-США-Германия

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один из вариантов проведения бизнес-форума Россия-США-Германия предусматривает страну на Ближнем Востоке, сообщил в субботу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"У нас есть два предложения о том, где провести этот форум. Одна страна - это на Ближнем Востоке, другая страна - это страна ближе к Ближнему Востоку. И, возможно, мы выберем действительно некую нейтральную страну для проведения данного форума и, опять-таки, объявим об этом уже ближе к концу данного года", - сказал он журналистам в Нью-Дели.

Дмитриев напомнил, что форум планируется провести в следующем году. По его словам, его уже поддержала "Альтернатива для Германии". "Мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам", - добавил он.

"Важно, что это будет прагматический, правильный форум о том, как возвращаться к совместным бизнес-проектам, о том, как не давать политикам в дальнейшем обрывать бизнес-диалог между странами", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Нью-Дели Кирилл Дмитриев Россия США Германия Альтернатива для Германия
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