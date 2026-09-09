Дмитриев сообщил, что РФ предложит провести бизнес-форум с США и ФРГ в 2027 г.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Москва выступит с предложением о проведении бизнес-форума в 2027 году с участием США и Германии, в частности, правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы предложим бизнес-форум России, Германии и США в 2027 году с участием АдГ, чтобы оживить диалог по бизнесу и вернуть здравый смысл", - написал Дмитриев в среду в соцсети X.

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в минувшее воскресенье. АдГ выступает за отмену антироссийских санкций, нормализацию отношений с Москвой, ограничение иммиграции, пересмотр отношений ФРГ с Евросоюзом, а также за отказ от предоставления военной помощи Киеву.