СПБ биржа 18 сентября запустит еще 20 фьючерсов на зарубежные акции
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" начнет торги еще 20 "неоактивами" (бессрочными фьючерсными контрактами, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям) на акции зарубежных компаний, говорится в сообщении площадки.
Новыми базисными активами станут акции Adobe Inc., Arm Holdings plc, Atlassian Corp., Biogen Inc., Bloom Energy Corp., Ciena Corp., Circle Internet Group, Inc., CoreWeave Inc., Duolingo Inc., GitLab Inc., Intel Corp., IonQ Inc., Moderna Inc., Reddit Inc., Roblox Corp., ServiceNow Inc., Spotify Technology S.A., Strategy Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., Unity Software Inc. Таким образом, общее количество "неоактивов" на торгах составит 45.
Торги "неоактивами" проводятся по будням с 7:00 до 00:00 (по Москве), в выходные и праздники - с 10:00 до 00:00.
"СПБ биржа" запустила торги "неоактивами" в апреле, в мае их количество возросло до 25.