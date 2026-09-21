Силуанов сообщил о формировании бюджета РФ исходя из цены отсечения в $50/барр.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что цену отсечения в бюджетном правиле со следующего года планируется снизить до $50 за баррель.

"Мы сейчас сформировали бюджет исходя из цены отсечения $50", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг. правительство рассмотрит на заседании 24 сентября, в Госдуму он должен поступить до 1 октября.

"Все говорят, почему так мало? Хотя на самом деле это немало... "Эти деньги можно было бы направить на расходы". Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже? И не исключено, что это будет ниже. И, скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать? Тратить наши запасы? Нет. Это плохое решение", - отметил министр.

По его словам, формировать бюджет всегда нужно "по одёжке". "Сколько есть доходов, сколько есть ресурсов, столько и определять объём бюджетных трат. Ну, собственно, в этом задача Минфина и состоит в глобальном плане", - сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что сейчас, с учетом благоприятной мировой конъюнктуры, идет накопление ФНБ.

Действующим законодательством предусмотрено снижение цены отсечения в бюджетном правиле темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. Ранее сообщалось, что власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения, и $50 - это базовый вариант.