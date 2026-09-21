Цену отсечения в $50 в бюджетном правиле планируют установить на 2027-29 гг.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цена отсечения в бюджетном правиле в $50 планируется на весь период действия трехлетнего бюджета (2027-2029 гг.), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"На трехлетку", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума, отвечая на вопрос, на какой срок планируется установить цену отсечения в $50 за баррель.

Действующим законодательством предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.