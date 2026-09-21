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Бюджет на трехлетку сверстан с целью выйти на соблюдение бюджетного правила в 2029 г.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет на новую трехлетку сверстан исходя из цели выйти на соблюдение бюджетного правила в последний год его действия, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Да, действительно, мы сверстали бюджет с тем, чтобы выйти в 2029 году на бюджетное правило", - сказал министр в интервью ИС "Вести" на "полях" Московского финансового форума.

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С учетом базовой цены на нефть в $50 за баррель, заложенной в проект, чтобы свести бюджет на 2027 год с дефицитом порядка 2% ВВП, Минфину пришлось принять ряд мер как "с точки зрения формирования ресурсной базы дополнительной" - и за счет "обеления" экономики, и за счет повышения справедливости налогообложения, "так и много поработали в расходной части", отметил министр.

"Определили самые главные приоритеты, часть расходов перенесли на более поздние периоды. Такая непростая работа была в начата в начале года, сейчас этот процесс пришел к завершению", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов Минфин
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