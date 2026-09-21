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Силуанов ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2026 г. будет в пределах 3% ВВП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2026 году может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании, в расходах, для этого предусмотрены были дополнительные источники финансирования этих расходов. Мы ожидаем, что дефицит бюджета будет больше, чем запланировано, но будет в пределах 3% ВВП", - сказал он в интервью ИС "Вести" на "полях" Московского финансового форума.

При этом министр отметил, что в основном источником финансирования дефицита будут остатки средств.

"Мы будем выходить на рынок, но в таких пределах, которые обеспечивают нам устойчивое положение на финансовом рынке. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это в ни коем случае не будет отражаться на финансах", - сказал он.

Министр также сообщил, что Минфин прогнозирует пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году на сумму от 600 млрд рублей до 1 трлн рублей. "Общий объем фонда на конец года может составить до 5 трлн рублей (ликвидная часть ФНБ - ИФ), поэтому видим, что конъюнктура позволяет нам восполнить использованные ранее средства ФНБ", - сказал он.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. В августе наблюдался профицит в размере порядка 600 млрд рублей.

Силуанов в начале июня заявлял, что ФНБ по итогам 2026 года может быть пополнен примерно на 1 трлн рублей в случае сохранения текущей на тот момент ценовой конъюнктуры.

Изначально Минфин не закладывал пополнение ФНБ по итогам 2026 года.

Антон Силуанов Минфин РФ
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