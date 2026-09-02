РФ обнуляет экспортные пошлины на зерно до конца года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Экспортные пошлины на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза) в РФ будут обнулены на период до 31 декабря 2026 года, на подсолнечное масло и шрот - зафиксированы на уровне августа 2026 года.

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, такое решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

"С учетом необходимости перестройки логистики поддержана инициатива Минэкономразвития и Минсельхоза России о приостановке действия демпферного механизма, предусматривающего действие "плавающей" пошлины на вывоз зерновых культур. Планируется обнулить ставку пошлины до 31 декабря 2026 года, - говорится в сообщении. - В отношении демпферного механизма по подсолнечному маслу и подсолнечному шроту поддержано решение о неповышении "плавающей" экспортной пошлины выше уровня августа 2026 года (7 748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота)".

Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства.

Как пояснил процитированный в пресс-релизе замминистра экономического развития Владимир Ильичев, эти меры позволят поддержать производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, производителей масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Механизм подсолнечного демпфера действует с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины на масло и шрот рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. Их размер составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

Сначала этот механизм устанавливался на один год. В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - по 31 августа 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.