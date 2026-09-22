Brent подорожала до $101,74 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник после четырехдневного спада, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы ее урегулирования.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени составляет $101,74 за баррель, что на $1,4 (1,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $3,53 (3,4%), до $100,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к 8:10 на $1,07 (1,12%), до $96,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,52 (4,51%), до $95,78 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь прибавляют в цене к 8:18 $1,03 (1,12%), до $93,4 за баррель.

Президент США Дональд Трамп выступит во вторник перед участниками Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и, возможно, встретится "на полях" с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На этой неделе также ожидаются встречи Трампа с руководством других стран Персидского залива и председателем КНР Си Цзиньпином.

Администрация Трампа предложила создать фонд на $5 млрд для финансирования восстановления поврежденной в результате войны инфраструктуры на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Между тем Саудовская Аравия последние шесть дней перевозила по 2,9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. Согласно снимкам со спутников, в саудовских экспортных терминалах в Персидском заливе в минувшие выходные находились супертанкеры общей вместимостью в 14 млн баррелей.