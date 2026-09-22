Поиск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 69,94%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 20 сентября выросли до 69,94%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 15,62 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 255 млн куб. м в сутки, что на 49,7% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе будет выше климатической нормы для этих дней.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 18% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2025 года их вклад был 20%. Наиболее благоприятна для ветрогенерации пасмурная ветреная погода; в ясные тихие дни (летом они более жаркие, зимой - морозные) производительность ветроустановок падает.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре 2026 года, как ожидается, может составить 8 млн тонн, что на 8% ниже, чем годом ранее.

Gas Infrastructure Europe WindEurope ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $101,74 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

 Уолл-стрит выросла в понедельник, Nasdaq Composite обновил рекорд

Макрон попросил главу ЕК временно смягчить европейские правила по топливу

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

Минфин допустил продажу "Леста геймс" инвестору в октябре

В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

 В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

Минфин с отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства по учёту расходов на оборону

 Минфин с отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства по учёту расходов на оборону

Собянин назвал экономические показатели Москвы "непростыми, но не трагичными"

Минфин по-прежнему планирует осенью оценить необходимость введения НДС на операции в СБП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11886 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов