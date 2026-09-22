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Минсельхоз объяснил рост цен на мясо птицы корректировкой на фоне увеличения издержек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на мясо птицы в РФ связан с корректировкой на фоне роста накопившихся издержек производства, считают в Минсельхозе.

"Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз отмечает, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции.

По данным Росстата, за январь-август в сельхозорганизациях произведено 4,4 млн тонн птицы (в живом весе), что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке. Предприятия, со своей стороны, продолжают принимать меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек", - информирует ведомство.

Как сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, 14-20 сентября закупочная цена тушки бройлера составляла в среднем 225 рублей за 1 кг, прибавив в годовом выражении 18%. Стоимость филе и бедер в годовом выражении увеличилась на 28%, окорочков - на 20%.

По данным Росстата, которые приводит издание, розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в России в августе 2026 года составила 263,6 рублей за 1 кг, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Это заметная динамика среди мясных позиций и в последние месяцы она ускоряется. В июне рост стоимости курятины в годовом выражении оценивался в 5%, в июле - уже в 13,4%. В августе в рознице индейка подорожала в среднем на 15,1% в годовом выражении, до 645 рублей за 1 кг. В июне ценовой рост в годовом выражении оценивался в 9%, в июле - в 11,8%.

Росстат Минсельхоз РФ
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