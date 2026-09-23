Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. разрабатывает безэкранный фитнес-трекер наподобие браслетов Whoop, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания уже несколько месяцев изучает это направление и теперь разрабатывает прототипы с тонкими тканевыми браслетами, в которые встроен сенсорный компьютерный модуль. При этом она еще не решила, выпускать ли этот продукт. Если решение будет положительным, релиз наверняка состоится не раньше 2028 года.

Проект особенно заинтересовал исполнительного председателя совета директоров Тима Кука и руководителя направления сервисов Эдди Кью, в ведение которого в конце прошлого года перешли разработки в сфере здоровья, говорят источники.

Apple входит в число лидеров на рынке "умных" часов, но конкуренты быстро растут, включая Whoop и разработчика "умных" колец Oura - устройствами каждой из этих компаний пользуются миллионы человек. Такое развитие ситуации и заставляет разработчика iPhone пересматривать подход к технологиям для фитнеса и здоровья, отмечает Bloomberg.

Акции Apple дорожают на 0,3% в ходе предварительных торгов в среду.