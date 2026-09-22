Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Продолжается давление на рынок запасов зерна

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на пшеницу в южных регионах России, который был отмечен на неделе с 4 по 11 сентября, на прошлой неделе не закрепился, цены вновь упали, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Неделю назад аналитики сомневались в сохранении повышательной динамики, поскольку из-за ограниченного спроса, в том числе и экспортного, на рынок продолжают давить большие запасы.

Так, на юге цены на пшеницу 3 класса снизились на 435 рублей, до 10 900 рублей за тонну (EXW европейская часть России, с НДС), на пшеницу 4 класса - на 235 рублей, до 9 367 рублей, на пшеницу 5 класса - на 335 рублей, до 7 783 рублей.

Наибольшее снижение цен отмечено в Поволжье. Так, цены на пшеницу 3 класса здесь упали на 790 рублей, до 9 430 рублей за тонну, на пшеницу 4 класса - на 590 рублей, до 8 470 рублей, на пшеницу 5 класса - на 580 рублей, до 7 080 рублей. В остальных регионах падение цен было менее динамичным. В то же время в Черноземье пшеница 3 класса подорожала на 150 рублей, до 9 763 рублей, в центре - на 90 рублей, до 10 320 рублей за тонну.

На рынке пшеницы 4 класса небольшая положительная динамика была отмечена лишь на Урале, где цены выросли на 50 рублей, до 9 267 рублей. Цены на пшеницу 5 класса снизились везде.

Цены на фуражный ячмень больше всего также снизились в Поволжье - на 670 рублей, до 8 050 рублей за тонну. На юге падение составило 550 рублей, до 9 133 рублей, в Черноземье - 390 рублей, до 7 763 рублей, в Сибири - 250 рублей, до 11 083 рублей за тонну.

Наибольшее снижение цен на кукурузу отмечено в Черноземье и на юге - на 915 рублей, до 12 438 и 11 583 рублей соответственно. В центре кукуруза подешевела на 295 рублей, до 11 420 рублей за тонну.

Цены на овес в Поволжье упали на 700 рублей, до 8 550 рублей, в центре - на 375 рублей, до 9 088 рублей, в Черноземье - на 365 рублей, до 9 700 рублей. В Сибири они прибавили 100 рублей, до 9 560 рублей за тонну.

Динамика цен на продовольственную рожь была разнонаправленной. В центре цены выросли на 300 рублей, до 14 075 рублей, в Сибири - на 125 рублей, до 11 375 рублей. В Поволжье, напротив, снизились на 315 рублей, до 10 100 рублей, в Черноземье и на Урале не изменились.

Как сообщалось, на рынке продолжают накапливаться большие запасы зерна. По данным Росстата, на конец августа в сельхозорганизациях имелось 41,2 млн тонн зерна, что на 9,3% больше, чем годом ранее. В том числе запасы пшеницы были на 10,1% больше (29,9 млн тонн), кукурузы - на 23,8% больше (724,2 тысячи тонн).

В сентябрьском обзоре Минсельхоз США существенно повысил прогноз переходящих запасов пшеницы в России на конец сезона (на 30 июня 2027 года) - до 16,09 млн тонн с 13,59 млн тонн месяцем ранее.

Согласно мониторингу, на минувшей неделе мировые цены на пшеницу снижались. Так, американская пшеница (SRW) подешевела до $299 с $305 за тонну неделей ранее, французская - до $283 с $289 за тонну. Цены в порту балтийского Высоцка, куда в настоящее время смещаются российские экспортные потоки, снизились до $270 с $274 за тонну. В то же время расчетные цены на российскую пшеницу в портах Черного моря, вывоз из которых в настоящее время осложнен, напротив, выросли до $212 с $210 за тонну.