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Apple представила первый складной iPhone Duo

Apple представила первый складной iPhone Duo
Гендиректор Apple Джон Тернус презентует iPhone Duo во время мероприятия Surprise and Shine в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния
Фото: Benjamin Fanjoy/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Apple показала первый складной смартфон iPhone Duo на презентации Surprise and Shine в Купертино. Новинка, стоимость которой начинается с $1999, поступит в продажу 23 октября.

Складной аппарат получил самый крупный дисплей среди смартфонов Apple и рекордно тонкий корпус. Устройство раскрывается "как паспорт", удваивая площадь экрана. По словам нового генерального директора Apple Джона Тернуса, Duo "сохраняет всё, что пользователи ценят в iPhone, но делает возможными новые сценарии".

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Параллельно компания представила обновленные модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с ценами от $1199 и $1299 соответственно. В них интегрирован комплекс Siri AI, способный работать с более чем 300 тыс. сторонних приложений. Среди новых функций - механизм Apple Reference Image, позволяющий подтверждать, что снимок сделан камерой устройства, а не сгенерирован ИИ.

Apple также заявила о значительном увеличении времени автономной работы: iPhone 18 Pro Max способен работать до 45 часов, iPhone 18 Pro - до 36 часов.

Помимо смартфонов, компания обновила линейки AirPods и Apple Watch. Пятое поколение AirPods получило улучшенное шумоподавление (на 50% эффективнее предыдущей версии) и пять часов автономной работы.

Новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 оснащены ИИ-функциями Health Age и Audio intelligence, которые анализируют состояние здоровья и позволяют устройству фиксировать и расшифровывать короткие фрагменты разговоров для последующего обзора в формате Siri Recap.

Презентация стала первым публичным выступлением Тернуса в статусе CEO, сменившего Тима Кука 1 сентября.

Apple iPhone Купертино Джон Тернус
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