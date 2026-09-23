Банк России оштрафовал "Юнипро" за нераскрытие информации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о привлечении ПАО "Юнипро" к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор в таких сообщениях прямо не раскрывает суть нарушений. Статья, упомянутая ЦБ, касается нарушения требований законодательства по предоставлению и раскрытию информации на финансовых рынках. Ее вторая часть говорит о нераскрытии или нарушении эмитентом порядка и сроков раскрытия информации, а также раскрытия в неполном объеме. За ее нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере 30-50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц - штраф в размере 0,7-1 млн руб.

Постановление ЦБ пока не вступило в законную силу, говорится в сообщении.

"Юнипро" в последнее время публикует финансовую отчетность в сильно сокращенном виде, а в отчетностях по РСБУ за 2025 г., 3 и 6 месяцев 2026 г., а также по МСФО за 6 месяцев 2026 г. актуальные цифры и вовсе скрыты.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2024 г. заявили, что с конца 2022 г. фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.