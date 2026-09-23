Производство продуктов питания в РФ в январе-августе выросло на 0,7%, напитков – снизилось на 4,4%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производство пищевых продуктов в РФ в январе-августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло на 0,7%, напитков - снизилось на 4,4%, сообщил Росстат в среду.

В августе в годовом выражении производители продуктов питания нарастили выпуск на 0,8%, по сравнению с июлем этого года - на 2,2%. Производители напитков снизили производство соответственно на 24,1% и 31,6%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) за 8 месяцев составило 2,7 млн тонн, что на 5,9% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 3,4 млн тонн (на 5,5% меньше), колбасных изделий - 1,6 млн тонн (на 2,6% меньше).

В августе в годовом выражении производство мяса (без мяса птицы) выросло на 7,3% до 0,3 млн тонн, мяса птицы - снизилось на 8% до 0,4 млн тонн, колбасных изделий - на 2,7% до 0,2 млн тонн.

Производство молока (кроме сырого) за 8 месяцев снизилось на 0,4% до 4 млн тонн, сливочного масла - на 5,1% до 216 тыс. тонн. В то же время выработка сыров выросла на 2,7% до 589 тыс. тонн, творога - на 9,6% до 359 тыс. тонн. В августе производство молока в годовом выражении выросло на 0,5% до 0,5 млн тонн, творога - на 11,1% до 44,2 тыс. тонн, сливочного масла - на 0,1% до 25,4 тыс. тонн. В то же время выработка сыров снизилась на 0,8% до 76,3 тыс. тонн.

Производство рыбной продукции (переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски) за 8 месяцев составило 2,8 млн тонн (на 3,3% меньше), в августе - 0,4 млн тонн (на 3,5% больше).