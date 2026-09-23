"Русагротранс" второй раз в этом месяце повысил прогноз экспорта пшеницы на сентябрь

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "Русагротранса" второй раз в этом месяце повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в сентябре.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, новая оценка составляет 2,3 млн тонн.

Первоначально центр прогнозировал сентябрьский экспорт в 1,75 млн тонн, затем оценка была повышена до 2,2 млн тонн, что объяснялось ростом темпов вывоза на некоторых экспортных направлениях.

Как прогнозирует центр, в целом с июля по сентябрь 2026 года экспорт пшеницы может составить около 6,6 млн тонн. В пятерку основных импортеров входят Египет, Азербайджан, Кения, Нигерия и Бангладеш.