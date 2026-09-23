ЦБ РФ фиксирует спад числа выявляемых дропов более чем в два раза

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ фиксирует снижение ежемесячного количества выявляемых дропов в российских банках до 40 тыс. счетов со 100 тыс., заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

"С 2023 года мы снизили объем p2p-операций более чем в три раза, и, если взять первое полугодие этого года к первому полугодию прошлого, ещё на 30%. За счет чего? Банком России разработана собственная методология выявления дропов. Мы совместно с банками проводим работу по налаживанию онлайн-контроля в банках. И если еще года полтора назад дропы вполне могли "жить" в одном банке 1,5 месяца и проводить большой объем операций, то сейчас уже дроп "живет" в тех банках, где соответствующий контроль налажен, буквально минуту", - заявил Шабля, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

"Мы не тешим себя иллюзиями, что только запретительные какие-то меры могут повлиять качественно на этот процесс. Наша задача, чтобы использование карт дропов стало просто экономически невыгодно, бессмысленно, то есть чтобы они настолько блокировались, настолько быстро выявлялись, что теневой бизнес не успевал отбить затраты на их создание и использование", - добавил он.

Если в 2025 году ЦБ ежемесячно выявлял открытие порядка 100 тыс. дропов, то сейчас это число существенно снизилось и составляет не более 40 тыс. дропов в месяц.

Шабля также отметил, что снижается количество несовершеннолетних, используемых в качестве дропов. Так, если в январе-июне 2025 года регулятор выявил 156 тыс. таких счетов, то уже в первом полугодии 2026 года это число сократилось до 50 тыс. Доля несовершеннолетних дропов в общем объеме таких счетов упала с 26% до 16%. По словам представителя ЦБ, положительную роль сыграло введение уголовной ответственности для дропперов, а также появление обязанности по получению согласия родителей на открытие счетов для несовершеннолетних и возможность получения родителями в банках информации об операциях по счету.