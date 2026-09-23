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ЦБ РФ в сентябре не спорил о ставке или сигнале

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Участники сентябрьского заседания совета директоров Банка России, принимая решение поставить на паузу цикл смягчения денежно-кредитной политики, фактически не спорили ни об уровне ключевой ставки, ни о сигнале на будущее, следует из опубликованного регулятором резюме.

По итогам заседания 11 сентября совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Большинство аналитиков ждали от ЦБ именно такого шага, хотя некоторые эксперты допускали снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%. Второй раз подряд ЦБ оставил заявление без направленного сигнала, ограничившись нейтральной фразой о том, что он будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В среду ЦБ опубликовал традиционное резюме по итогам совета.

Как говорится в документе, по итогам анализа новых данных и их сопоставления с июльским прогнозом Банка России "у участников обсуждения сложился широкий консенсус в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 14,00% годовых".

Основные аргументы в пользу этого решения были следующими. Во-первых, существенное усиление текущего инфляционного давления, в том числе в устойчивой части. В июле показатели устойчивой инфляции сместились в диапазон 5-6% в годовом выражении со снятой сезонностью. "На ценовой динамике сказалась прежде всего ситуация на топливном рынке и возникшие в связи с ней эффекты. Для оценки того, насколько значительным и продолжительным окажется их влияние на устойчивую инфляцию, необходимо больше данных", говорится в резюме.

Во-вторых, кредитная активность в последние месяцы сохранялась на повышенном уровне. "Ускоренными темпами росло корпоративное кредитование. В сочетании с высокой траекторией бюджетных расходов это может поддерживать более быстрый рост внутреннего спроса. При этом значительная часть кредитования остается слабо чувствительной к изменению ключевой ставки. В этих условиях важно поддержать достаточную жесткость денежно-кредитных условий, чтобы рост кредита и бюджетный импульс не привели к чрезмерному расширению внутреннего спроса и не препятствовали снижению инфляционного давления", - пишет ЦБ.

Третий аргумент - значительный вклад бюджетной политики в рост внутреннего спроса. "Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории. На среднесрочном горизонте вклад бюджетной политики в спрос также может быть выше прежних оценок. До уточнения среднесрочных параметров бюджета при принятии решений по денежно-кредитной политике необходимо сохранять осторожность", - сказано в резюме.

Еще один фактор - вероятность возникновения положительного разрыва выпуска. "Внутренний спрос в летние месяцы оставался высоким. Одновременно временное выбытие производственных мощностей ограничивало возможности расширения предложения и сдерживало рост потенциала экономики. Такое сочетание могло вновь привести к превышению спросом производственных возможностей и вносить вклад в усиление инфляционного давления", - отмечает Банк России.

Участники заседания согласились, что пауза в изменении ключевой ставки "оправдана с учетом текущей оценки макроэкономических условий". "К следующему заседанию появится больше данных о развитии ситуации на топливном рынке, масштабах ее косвенных и вторичных эффектов и динамике устойчивой инфляции, а также будут уточнены параметры бюджетной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым июльским сценарием достигнутая жесткость денежно-кредитной политики будет достаточной для обеспечения более сдержанного роста внутреннего спроса и возобновления снижения инфляционного давления", - говорится в резюме.

Отсутствие направленного сигнала о дальнейших шагах в сфере ДКП "с учетом значительных проинфляционных рисков и неопределенности" позволит "сохранить гибкость при принятии дальнейших решений", согласились участники заседания.

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