Поиск

Банк России связал ускорение кредитования в июле-августе с восстановлением мощностей и слабым бюджетом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ускорение корпоративного кредитования в июле-августе может быть связано с расходами на восстановление выбывших производственных мощностей и укрепление инфраструктуры, а также с более низкой интенсивностью бюджетных расходов, но эти факторы могут носить временный характер, говорится в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

"Кредитная активность оставалась повышенной, прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Корпоративное кредитование в июле-августе росло высокими темпами и по широкому кругу заемщиков. Даже без учета отдельных разовых факторов его рост был значительным", - говорится в резюме.

Розничное кредитование увеличивалось более умеренно. Участники отмечали, что ускорение роста кредитования отражало накопленный эффект произошедшего ранее смягчения денежно-кредитных условий. Также были высказаны и другие объяснения высокой кредитной активности. В летние месяцы интенсивность бюджетных расходов была ниже, чем весной. В ожидании поступлений по будущим государственным контрактам компании могли временно увеличивать заимствования для финансирования текущей деятельности. Кроме того, дополнительный спрос на кредит мог быть связан с расходами на восстановление выбывших производственных мощностей и укрепление инфраструктуры. Эти факторы ускорения кредитования могут иметь временный характер.

Участники отметили, что высокие темпы роста кредита при сохранении значительного бюджетного импульса могут привести к более быстрому расширению внутреннего спроса и потребовать большей жесткости денежно-кредитной политики. Денежная масса увеличивалась высокими темпами. Ее накопленный с начала года прирост превышал диапазон значений 2016-2019 годов. Это было связано с ускорением роста кредитования и значительным вкладом бюджетных операций.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

"Лемана ПРО" сменила гендиректора

 "Лемана ПРО" сменила гендиректора

План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11902 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3762 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов