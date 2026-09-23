Банк России связал ускорение кредитования в июле-августе с восстановлением мощностей и слабым бюджетом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ускорение корпоративного кредитования в июле-августе может быть связано с расходами на восстановление выбывших производственных мощностей и укрепление инфраструктуры, а также с более низкой интенсивностью бюджетных расходов, но эти факторы могут носить временный характер, говорится в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

"Кредитная активность оставалась повышенной, прежде всего из-за динамики корпоративного кредита. Корпоративное кредитование в июле-августе росло высокими темпами и по широкому кругу заемщиков. Даже без учета отдельных разовых факторов его рост был значительным", - говорится в резюме.

Розничное кредитование увеличивалось более умеренно. Участники отмечали, что ускорение роста кредитования отражало накопленный эффект произошедшего ранее смягчения денежно-кредитных условий. Также были высказаны и другие объяснения высокой кредитной активности. В летние месяцы интенсивность бюджетных расходов была ниже, чем весной. В ожидании поступлений по будущим государственным контрактам компании могли временно увеличивать заимствования для финансирования текущей деятельности. Кроме того, дополнительный спрос на кредит мог быть связан с расходами на восстановление выбывших производственных мощностей и укрепление инфраструктуры. Эти факторы ускорения кредитования могут иметь временный характер.

Участники отметили, что высокие темпы роста кредита при сохранении значительного бюджетного импульса могут привести к более быстрому расширению внутреннего спроса и потребовать большей жесткости денежно-кредитной политики. Денежная масса увеличивалась высокими темпами. Ее накопленный с начала года прирост превышал диапазон значений 2016-2019 годов. Это было связано с ускорением роста кредитования и значительным вкладом бюджетных операций.