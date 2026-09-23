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ЦБ пока не видит оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике РФ пока нет, внутренний спрос до конца года станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут восстанавливаться, говорится в резюме Банка России обсуждения ключевой ставки (ставка была сохранена 11 сентября на уровне 14%).

"Участники обсудили, мог ли положительный разрыв выпуска временно открыться вновь после закрытия в I полугодии 2026 года. На такую возможность указывало усилившееся инфляционное давление. Кроме того, внутренний спрос в летние месяцы оставался высоким, тогда как временное выбытие части производственных мощностей ограничивало возможности наращивания предложения. Июльский базовый сценарий предполагает, что до конца года рост внутреннего спроса станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут постепенно восстанавливаться. Большинство участников согласились, что поступившие данные пока не давали оснований пересматривать эти предпосылки", - говорится в резюме.

"Экономика вернется к сбалансированной динамике спроса и предложения, даже если временно отклонилась от нее, а снижение устойчивой инфляции возобновится", - отмечают в ЦБ.

"В начале III квартала 2026 года экономика продолжала умеренно расти. В июле выпуск увеличивался по широкому кругу отраслей. Снижение наблюдалось в секторах, столкнувшихся с временным выбытием производственных мощностей. По данным опросов, настроения бизнеса и ожидания по выпуску и спросу несколько улучшились. В целом экономическая активность складывалась в соответствии с июльским прогнозом (рост ВВП на 0-1% в 2026 году - ИФ)", говорится в резюме.

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