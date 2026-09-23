Поиск

В ЦБ допустили связь ослабления рубля в августе с перенаправлением экспортной выручки на оплату импорта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Одним из факторов ослабления рубля в августе могло быть перенаправление экспортной выручки на оплату импорта, говорится в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"В августе рубль ослаб, но оставался в диапазоне его изменений за последние полтора года. На его динамику влияли снижение продаж валюты экспортерами и увеличение спроса со стороны импортеров. Было высказано мнение, что часть экспортной выручки могла направляться непосредственно на оплату импорта, в том числе оборудования для восстановления мощностей, что ограничивало предложение иностранной валюты на внутреннем рынке", - отмечается в документе.

Участники обсуждения оценили инфляционное влияние произошедшего ослабления рубля как ограниченное.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

"Лемана ПРО" сменила гендиректора

 "Лемана ПРО" сменила гендиректора

План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11902 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3762 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов