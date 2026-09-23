В ЦБ допустили связь ослабления рубля в августе с перенаправлением экспортной выручки на оплату импорта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Одним из факторов ослабления рубля в августе могло быть перенаправление экспортной выручки на оплату импорта, говорится в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"В августе рубль ослаб, но оставался в диапазоне его изменений за последние полтора года. На его динамику влияли снижение продаж валюты экспортерами и увеличение спроса со стороны импортеров. Было высказано мнение, что часть экспортной выручки могла направляться непосредственно на оплату импорта, в том числе оборудования для восстановления мощностей, что ограничивало предложение иностранной валюты на внутреннем рынке", - отмечается в документе.

Участники обсуждения оценили инфляционное влияние произошедшего ослабления рубля как ограниченное.