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В ЦБ отметили дезинфляционный эффект от недолгого сокращения экспорта зерна

Долгосрочно спад экспорта может ограничить предложение сельхозпродукции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сокращение экспорта зерна из России краткосрочно окажет дезинфляционное влияние на цены. Но при длительном сохранении такой ситуации может привести к ограничению предложения сельхозпродукции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Ограничения экспортной логистики привели к сокращению вывоза зерна, масличных культур и ряда других товаров. Участники (обсуждения - ИФ) согласились, что в краткосрочный период сокращение экспорта зерна и масличных культур приведет к увеличению предложения сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и окажет дезинфляционное влияние на цены", - говорится в сообщении.

При длительном сохранении ограничений снижение внутренних цен и рентабельности производителей может ослабить стимулы к расширению производства и в дальнейшем ограничить предложение сельскохозяйственной продукции.

Эти эффекты могут быть смягчены за счет адаптации производителей и мер государственной поддержки, в том числе расширения возможностей хранения продукции и постепенной переориентации экспорта на альтернативные маршруты, считают в ЦБ.

Хроника 07 июня 2024 года – 23 сентября 2026 года Инфляция в России
Банк России ЦБ РФ
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