При продолжении ормузского кризиса цены на нефть могут превысить прогноз Банка России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Участники (дискуссии - ИФ) отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - отмечает ЦБ.

ЦБ в июле понизил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $60 за баррель с $65 в апрельском прогнозе. Ожидания относительно цены на нефть в 2027 году понижены до $50 с $55, в 2028 году - также до $50 с $55. В 2029 году ЦБ ждет цену нефти, рассчитываемой для целей налогообложения, на уровне $50/баррель.